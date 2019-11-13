Венецию рекордно затопило

Ruptly / YouTube

Уровень воды в итальянской Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра, затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. Видео с места событий опубликовал Youtube-канал Ruptly.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил на своей странице в Twitter, что в городе объявлено положение стихийного бедствия и запросил помощь правительства. По его мнению, это последствия изменения климата.

Жителям города рекомендуется не покидать свои дома, по прогнозам погода будет ухудшаться. Причиной затопления стали дожди и ветер с моря, передает ТАСС.

Самое сильное наводнение в Венеции случилось в 1966 году, тогда уровень воды достиг 190 сантиметров.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru