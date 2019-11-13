На популярном курорте придумали запрет для тяжелых туристов

В испанском городе Махас на популярном курорте Коста-дель-Соль туристам, которые весят больше 80 килограммов, запретят кататься на ослах. Об этом пишет Daily Mail.

Новые правила планируется ввести с 1 января 2020 года. Также власти намерены усилить ветеринарный контроль и ужесточить проверку состояния конюшен, в которых содержатся животные.

Отмечается, что подобные изменения связаны с участившимися жалобами местных зоозащитных организаций на обращение с ослами, которые являются полноценной туристической достопримечательностью в городе, считающемся «столицей ослиного такси». Согласно их данным, в декабре 2014 года один осел погиб после того, как на него сел почти 150-килограммовый турист.

Известно, что против использования ослов в подобных перевозках также выступали активисты местной политической партии PACMA, которые утверждают, что регулярная эксплуатация подрывает здоровье животных.

Местные власти подчеркнули, что соответствующее решение было принято после достигнутого соглашения между владельцами ослов, их погонщиками и зоозащитниками.

10 сентября сообщалось, что мэр Венеции Луиджи Бруньяро предложил запретить туристам курить на территории города. Он напомнил о том, насколько пагубно влияет вредная привычка на самого курильщика и окружающих его людей, а также о том, что курение способствует появлению большого количества мусора.

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