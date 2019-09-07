Российский турист отправился купаться вопреки запретам и утонул

Во Вьетнаме утонул российский турист. Как сообщает информационный портал VNExpress, он отправился купаться в море, несмотря на запрет.

В пятницу, 6 сентября, около 10 часов утра по местному времени, 46-летний Александр Колосков решил поплавать возле пляжа на курорте Муйне, провинция Биньтхуан. Сообщается, что у воды были выставлены таблички с предупреждением о запрете купаться из-за сильных подводных течений на трех языках: вьетнамском, английском и русском.

Мужчина отплыл примерно 100 метров от берега и начал тонуть. Отдыхавшие на пляже туристы позвали спасателей, несколько из них и сами бросились на помощь. Общими усилиями они вытащили на берег потерявшего сознание и не подававшего признаков жизни Колоскова. Мужчине сделали сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось.

Туриста опознала его супруга, 40-летняя Елена Колоскова. Россиянка рассказала, что после завтрака отправилась в бассейн, а ее муж — к морю.

Доктор Нгуен Туан Анх (Nguyen Tuan Anh) из центра судебной медицины провинции Биньтхуан, заявил, что с разрешения посольства России во Вьетнаме погибшему проведут вскрытие, чтобы уточнить причины его смерти.

По данным издания, в августе на пляжах провинции утонули 11 человек — десять туристов и один спасатель.

В июне сообщалось о гибели российского туриста возле одного из пляжей острова Чанг, Таиланд. 55-летний россиянин отправился купаться во время шторма и утонул после того, как его накрыло большой волной.

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