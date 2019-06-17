Пассажир веселился на круизном лайнере всю ночь напролет и утонул в бассейне

Пьяный турист утонул в бассейне круизного лайнера Carribean Princess. Об этом сообщает блог Cruise Law News со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность члена экипажа и пассажира.

Мужчина, которому на вид было около 30 лет, был найден на дне бассейна «Нептун» около пяти утра в пятницу, 14 июня.

Согласно свидетельствам очевидцев, всю ночь мужчина выпивал на вечеринке у бассейна, а также в лаунже Skywalkers. После этого погибшего видели сидящим на краю бассейна с ногами, опущенными в воду. Последний раз его видели живым когда он плавал в бассейне.

Неизвестно, был ли бассейн в этот момент закрыт для купания, а также находились ли на палубе около бассейна члены экипажа лайнера. В ночь, когда было найдено тело туриста, в бассейне плавали и другие пассажиры.

Кроме того, отдыхавший на Carribean Princess ранее турист сообщил, что в некоторые ночи над бассейном была натянута сетка, а в другие ее не было.

В мае пассажирка круизного лайнера Norwegian Epic выпала за борт и затерялась в Средиземном море. Инцидент произошел, когда корабль, следовавший из Канн, уже подплывал к Пальме, Майорка.

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