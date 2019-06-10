Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала

Пассажирка круизного лайнера Norwegian Epic выпала за борт и затерялась в Средиземном море. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел, когда корабль, следовавший из Канн, уже подплывал к Пальме, Майорка. Внезапно капитан корабля объявил по громкой связи, что судно придется развернуть, поскольку 63-летняя женщина в розовой пижаме упала в воду.

«Нам сказали, что какая-то женщина упала за борт и поэтому нам пришлось вернуться, чтобы найти ее. Все были сбиты с толку. Всех пассажиров попросили помочь с поисками, многие люди смотрели в море, но никто ничего не видел», — рассказала очевидица Клэр Мерфи.

«Нам потребовалось два часа, чтобы вернуться к месту происшествия. Мы простояли на ветру четыре часа, но после безуспешных поисков снова отправились в путь», — добавила она.

Как рассказала другая пассажирка, Ребекка Сандерлин, пропавшей оказалась жительница Кореи. Она также добавила, что все путешественники были вовлечены в процесс поисково-спасательной операции, а персонал вел себя очень вежливо и корректно.

В последний раз женщину видели на балконе в час ночи 8 мая. Как позже сообщили члены ее семьи, пассажирка не умела плавать, поэтому ее шансы на выживание малы.

В августе пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, упала за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около 10 часов. Она находилась примерно в 100 километрах от берега.

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