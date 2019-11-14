Рекордный потоп в Венеции не остановил наплыв россиян

Российские туристы не отказываются от запланированных поездок в Венецию, несмотря на крупнейшее за последние полвека наводнение. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает в четверг, 14 ноября, «Интерфакс».

«Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было», — пояснили в организации и добавили, что также никто из путешественников не отказывается от экскурсионных программ. Согласно данным АТОР, все находящиеся в зоне подтопления туристы проинформированы по поводу сложившейся ситуации и находятся в безопасности.

В организации подчеркнули, что в случае необходимости все граждане России будут эвакуированы из терпящих бедствие районов.

Материалы по теме «Вода поднимется по пояс, унося в море крыс» Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы

По информации собеседников агентства, в Венеции затоплено одно из самых популярных мест — площадь Сан-Марко. Первый этаж расположенного на ней собора находится на метр под водой. Также известно, что катание на гондолах временно прекращено, а экскурсии изменены.

13 ноября сообщалось, что уровень воды в итальянской Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра, в результате затоплено более 80 процентов территории города, включая исторический центр. Мэр Луиджи Бруньяро сообщил, что в городе объявлено положение стихийного бедствия, и запросил помощь правительства.

Самое сильное наводнение в Венеции случилось в 1966 году, тогда уровень воды достиг 190 сантиметров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!