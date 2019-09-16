Делавший селфи турист избил гондольера за просьбу покинуть лодку

Турист избил гондольера в Венеции за просьбу владельца лодки покинуть ее. Соответствующее видео появилось в сообществе Dixe el Duse в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что изначально двое мужчин пытаются решить конфликт, но в какой-то момент турист начинает толкать владельца лодки и угрожает кулаком. Тот, в свою очередь, начинает смеяться. Через некоторое время мужчина сбивает традиционную соломенную шляпу гондольера и начинает бить его по лицу. Все это время слышны крики женщины, вероятно, жены одного из участников конфликта.

Как сообщает газета La Nuova Venezia, ссора произошла из-за того, что четверо туристов, предварительно, семья из Южной Америки, сели на гондолу, чтобы сделать селфи, а владелец лодки попросил их уйти.

В июле 2019 года стало известно, что группа из 14 хулиганов набросилась на туриста у входа в знаменитый отель Hilton в Вашингтоне. Средний возраст хулиганов составляет 13-14 лет. Очевидец сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что один из подростков сказал остальным: «Это он», после чего они и набросились на туриста.

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