Россиянин сделал селфи на фоне убитого и выронил телефон с фото в полиции

Жителя Воркуты (Республика Коми) признали виновным в убийстве двух человек и отправили на 20 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщает агентство БНК.

В октябре 2018 года в ходе застолья мужчина нанес своему приятелю 13 ножевых ранений в живот. От потери крови потерпевший скончался на месте. Убийца сфотографировался на фоне его тела, забрал из квартиры телефон, бытовую технику и покинул помещение. После этого россиянин на такси поехал в центр города, где ножом убил случайного прохожего.

Совершив второе убийство, мужчина направился в ресторан, где стал демонстрировать присутствующим фото с места первого преступления. Выпив еще алкоголя, он стал вести себя неадекватно, в связи с чем был задержан полицейскими. В отделении полиции из его кармана выпал телефон. Стражи порядка увидели на не заблокированном экране фотографию с убитым мужчиной и поинтересовались, кто этот человек. Житель Воркуты ответил, что его больше нет в живых.

В отношении россиянина были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, краже и краже с причинением значительного ущерба.

Подобный случай произошел в сентябре 2017 года. Тогда дорожные рабочие нашли мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с фрагментами человеческого тела. Кроме того, в памяти остались снимки человеческого скальпа и головы, принадлежавшие неизвестной женщине. Личность владельца телефона установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. Его задержали, на допросе он заявил, что останки тела он нашел случайно и решил сделать с ними селфи, а потом потерял свое мобильное устройство.

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