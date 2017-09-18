В Краснодаре нашли останки женщины после обнаружения селфи с ними

В Краснодаре на территории военного авиаучилища в Прикубанском округе нашли части расчлененного женского тела. Об этом в понедельник, 18 августа, «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«В ходе осмотра места происшествия 12 сентября был найден пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами», — рассказали в СК.

13 сентября стало известно, что дорожные рабочие нашли мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с фрагментами человеческого тела. Кроме того, в памяти остались снимки человеческого скальпа и головы, которые принадлежат неизвестной женщине.

Личность владельца телефона установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. Его задержали, на допросе он заявил, что останки тела он нашел случайно и решил сделать с ними селфи, а потом потерял свое мобильное устройство.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).