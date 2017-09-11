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Сыщики выяснили принадлежность останков людей с берега Москвы-реки

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В Москве задержали обвиняемых в убийстве двух жителей столицы, останки которых были обнаружены на берегу Москвы-реки в июле. Об этом говорится в сообщении управления СК по Москве, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

В ближайшее время мужчине и двум женщинам будет избрана мера пресечения. Приоритетной версией преступления следствие считает корыстную цель — незаконное завладение недвижимостью убитых. Как сообщил «Ленте.ру» информированный источник, на имя обвиняемого была оформлена квартира, в которой проживали потерпевшие. Их личности установлены.

Следователи проверяют причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений.

29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. 1 августа там же сыщики нашли еще восемь сумок и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека (его пол не уточняется).

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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