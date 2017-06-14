На месте дома кратовского стрелка найдены обгоревшие человеческие останки

На месте дома кратовского стрелка следователи нашли останки предположительно его матери. Об этом в среду, 14 июня, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

«В среду во время осмотра места происшествия и разбора завалов, образовавшихся в результате пожара, был обнаружен костный фрагмент со следами длительного термического воздействия. У следствия есть все основания предполагать, что это останки матери Игоря Зенкова, 80-летней Светланы Герцевой. Тем более что фрагмент был обнаружен в том месте, где, по данным следствия, находилась ее комната. Для установления личности уже назначена молекулярно-генетическая экспертиза», — заявила Фокина.

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Она также подчеркнула, что следствие не располагает данными о том, что сам Игорь Зенков занимался раскопками на местах боев. Наоборот, есть основания считать, что все оружие, боеприпасы и детали амуниции, обнаруженные на месте происшествия, он приобретал у коллекционеров и на блошиных рынках.

Место происшествия по-прежнему оцеплено сотрудниками Росгвардии. Следственные действия продолжатся 15 июня с наступлением светлого времени, уточнила представитель подмосковного главка СКР.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что следствие располагает исчерпывающими данными, подтверждающими то, что Игорь Зенков был ликвидирован при задержании. На это указывает как раневой канал, так и предварительные данные судебно-трасологического исследования, а также показания сотрудников правоохранительных органов. Во всяком случае, признаков самоубийства на теле не выявлено, наоборот, входное ранение расположено в таком месте, куда сам человек выстрелить не может, рассказал собеседник «Ленты.ру».

В результате стрельбы в Кратово 10 июня убиты пять человек. Зенков, оказавшийся бывшим сотрудником МЧС, открыл огонь по людям из своего домовладения. В ходе спецоперации он был ликвидирован. При этом один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое оказались ранены легко.