«Кубанского каннибала» посадили на 12 лет

Фигурант дела «кубанских каннибалов» Дмитрий Бакшеев приговорен к 12 годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 28 июня, «Ленте.ру» сообщила Анна Пушкина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Бакшеев признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и по части 1 статьи 244 («Надругательство над телом умершей») УК РФ. Прокуратура просила приговорить его к 14 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

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По версии следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеев убил свою знакомую Елену Вахрушеву из-за ревности жены. Затем он расчленил тело погибшей и сделал селфи с некоторыми его фрагментами.

Через четыре дня потерянный телефон с этими снимками нашли на улице рабочие-ремонтники и обратились в полицию. В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо.

В феврале жену обвиняемого Наталью Бакшееву приговорили к 10 годам колонии по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 105 («Подстрекательство к убийству») УК РФ. Бакшеев, в отличие от супруги, не стал просить о суде присяжных и согласился с обвинением по 244 статье УК РФ. СМИ окрестили супругов «кубанскими каннибалами».

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