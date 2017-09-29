Подозреваемый в каннибализме краснодарец оказался амнистирован

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины Дмитрий Бакшеев из Краснодара был несколько раз судим, а в 2015 году попал под амнистию. Об этом в пятницу, 29 сентября, пишет RT со ссылкой на данные Прикубанского районного суда города Краснодара.

По его информации, весной 2015-го Бакшеев обвинялся в краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Он похитил из подъезда велосипед марки Stern, который был пристегнут замком к батарее отопления. Транспортное средство он сразу же продал, а спустя два дня краснодарца задержал участковый.

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Бакшеев сотрудничал со следствием, а потерпевшая согласилась на компенсацию и отказалась от претензий, поэтому суд счел возможным назначить ему самое мягкое наказание — штраф. Также мужчину освободили от отбывания наказания в рамках амнистии, объявленной в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

При этом ранее Бакшеев неоднократно был судим, однако после кражи велосипеда не был признан рецидивистом, так как срок его судимостей истек. «В начале 2000-х он успел получить три судимости. Одну по 158-й статье за кражу, а также был судим по 162-й за разбой и по 166-й за хищение автомобиля», — рассказал источник телеканала.

25 сентября стало известно, что краснодарец и его жена, также обвиняемая в убийстве, арестованы.

По версии следствия, 8 сентября 35-летний местный житель и его супруга познакомились с женщиной, а затем мужчина убил новую знакомую в ходе пьяной ссоры. Он расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. Через четыре дня потерянный телефон с этими снимками обнаружили рабочие-ремонтники на улице и обратились в полицию.

В ходе обыска у семейной пары обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо неизвестного происхождения. Результат анализа показал, что оно является человеческим, останки принадлежат убитой женщине.