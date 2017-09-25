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В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре

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Следственные органы не располагают данными о серии убийств, совершенных семейной парой в Краснодарском крае с целью каннибализма. Об этом «Ленте.ру» заявили в Следственном комитете в понедельник, 25 сентября.

Представитель ведомства уточнила, что расследуется уголовное дело об убийстве женщины, по подозрению в совершении которого арестованы 35-летний местный житель и его супруга.

«По данным следствия, 8 сентября 2017 года местный житель и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Во время употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал», — рассказали в СКР.

После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы. 

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения. В подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой. «Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения вопроса, является ли обнаруженное мясо человеческим либо животного происхождения, ответ на которые еще не получен», — подчеркнула представитель СКР.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время объективных данных, свидетельствующих о причастности задержанных ко многим убийствам, нет. Опубликованная в СМИ информация будет тщательно проверяться в рамках следствия.

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