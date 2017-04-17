Яровая сравнила организаторов «групп смерти» с Чикатило

Депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что организаторы так называемых групп смерти в интернете опаснее серийных маньяков. Об этом она заявила в ходе парламентских слушаний в понедельник, 17 апреля, передает ТАСС.

«Мы знаем истории громких дел, когда серийные убийцы совершают преступления, но здесь, в интернете, один субъект, который единовременно воздействует на тысячи детей. [Андрею] Чикатило и не снилась такая возможность беспрепятственного совершения преступлений — высокая анонимность, делай что хочешь», — рассказала она.

Яровая отметила, что совершаемые в сети преступления трудно расследовать, а совершивших их трудно изобличить, поэтому правоохранителям необходимы новые инструменты. В частности, по мнению депутата, Роскомнадзор до принятия решения о блокировке сайта должен обращаться в МВД, чтобы можно было незамедлительно начать следственные действия и сбор доказательств.

«Правоохранители не должны быть созерцателями за тем, как совершаются преступления. Сейчас де-юре в Уголовном кодексе нет такой ответственности, она только появится», — подчеркнула парламентарий.

В марте правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, подготовленный Яровой. Ранее в том же месяце депутат утверждала, что детей в интернете к самоубийствам подстрекают при помощи механизмов, разработанных психиатрами и психологами.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» в соцсети «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ, Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис). Следствие установило, что он подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По их данным, действия молодого человека повлияли на решение 15 несовершеннолетних совершить самоубийство.

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил и каннибал, совершивший с 1978 по 1990 год 53 доказанных убийства детей и женщин. По оперативным данным, его жертвами стали более 65 человек.