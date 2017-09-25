Опубликовано видео из квартиры расчленившего женщину кубанца и его жены

Телеканал RT опубликовал видеозапись, сделанную в Краснодаре в квартире семейной пары, подозреваемой в убийстве и расчленении женщины. На кадрах видно комнату, в которой беспорядочно разбросаны постельное белье, книги, фотографии, коробки и прочие домашние вещи.

Ранее сообщалось, что кубанец и его жена арестованы. СМИ связали мотив убийства с каннибализмом, однако в Следственном комитете опровергли эту информацию.

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По версии следствия, 8 сентября 35-летний местный житель и его жена познакомились с женщиной, а затем мужчина убил новую знакомую в ходе пьяной ссоры. Он расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. Через четыре дня телефон с этими снимками обнаружили рабочие-ремонтники на улице, с чем и обратились в полицию.

В ходе обыска у семейной пары обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо неизвестного происхождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.