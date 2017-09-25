Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы

Жители Краснодара, задержанные по делу об убийстве и расчленении женщины, арестованы. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР в понедельник, 25 сентября.

Мужчину и женщину арестовали 11 сентября, уточнил корреспондент «Ленты.ру». Заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). В то же время «Интерфакс» отмечает, что арестован только мужчина, а его супруга задержана.

По данным следствия, 8 сентября 35-летний местный житель и его жена находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в тот же день. Во время употребления спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина убил новую знакомую. Затем он расчленил тело погибшей, некоторые фрагменты оставил на месте, спрятав, а другие забрал. После этого он сфотографировался на фоне тела погибшей.

11 сентября рабочие, которые проводили ремонт на одной из улиц города, обнаружили телефон с этими снимками и сообщили в полицию. Личность погибшей установлена. Это 35-летняя жительница Краснодара.