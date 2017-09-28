В холодильнике краснодарских убийц-расчленителей нашли человечину

Мясо, изъятое в квартире обвиняемых в убийстве в Краснодаре, принадлежит женщине, которую, как считает следствие, ранее убили хозяева жилища. Об этом в четверг, 28 сентября, «Ленте.ру» заявил руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

«Получено предварительное заключение специалистов-генетиков. Проведенное ими исследование показало, что обнаруженное в холодильнике в единственной стеклянной банке мясо является останками человека и с вероятностью 99,9 процента принадлежит женщине, убитой на улице Гастелло 8 сентября», — рассказал он.

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Бугаенко уточнил, что речь идет о единственном объекте исследований, изъятом в холодильнике семейной пары. Других банок с мясом в ходе обыска обнаружено не было.

Ранее в СКР сообщали о расследовании уголовного дела об убийстве женщины, по подозрению в совершении которого были арестованы 35-летний местный житель и его супруга. В настоящее время им предъявлены обвинения.

Как считает следствие, 8 сентября обвиняемые находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Во время распития спиртного у них возник конфликт, в результате которого мужчина убил новую знакомую. Затем он расчленил тело погибшей, часть фрагментов спрятал на месте преступления, а часть забрал с собой.