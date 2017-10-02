В Краснодаре задержали лучшего друга заподозренных в каннибализме супругов

В Краснодаре задержали третьего фигуранта по уголовному делу о каннибализме, в котором подозревается супружеская пара. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Аванесян.

«Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева (главного подозреваемого — прим. «Ленты.ру»), которого также подозревают в соучастии в преступлении», — сказал он. Его подзащитный помещен под арест на 15 суток за административное нарушение. Имя мужчины не называется.

29 сентября стало известно, что основной фигурант дела о каннибализме Бакшеев был несколько раз судим, а в 2015 году попал под амнистию. Днем ранее СК сообщил, что мясо, изъятое в холодильнике подозреваемой пары, является останками человека и с вероятностью 99,9 процента принадлежит женщине. По данным следствия, она была убита 8 сентября после совместной выпивки с 35-летним Бакшеевым и его супругой. Мужчина расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. Через четыре дня потерянный телефон с этими снимками обнаружили рабочие-ремонтники на улице и обратились в полицию.

В ходе обыска у семейной пары обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо.

25 сентября краснодарец и его жена, также обвиняемая в убийстве, были арестованы.

