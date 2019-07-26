Подростки жестоко избили туриста у входа в знаменитый отель

Группа из 14 хулиганов набросилась на туриста у входа в знаменитый отель Hilton в Вашингтоне. Кадры происшествия публикует Mirror.

На ролике видно, как парень в белой майке подходит к мужчине и с размаху бьет его по лицу. После этого к нему подбегают другие подростки и начинают жестоко избивать туриста. Когда он падает на пол, они продолжают пинать его ногами. Через несколько секунд бандиты останавливаются и убегают, а одна из них плюет лежащему без движений мужчине в лицо.

По данным полиции, которая в настоящий момент разыскивает банду, средний возраст хулиганов составляет 13-14 лет. Очевидец сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что один из подростков сказал остальным: «Это он», после чего они и набросились на туриста.

Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и повреждением глазницы.

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