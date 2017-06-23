Первая женщина-гондольер в Венеции стала мужчиной

Немка Александра Хай (Alexandra Hai), признанная первой женщиной-гондольером в Венеции, объявила о смене пола. Об этом сообщает издание The Times.

«Я поддерживаю равные права для женщин и считаю, что в качестве человека, освоившего управление гондолой, доказал, что да, даже девушки могут это делать, — пишет Хай в Facebook. — Однако я не женщина, и борьба феминизма — не моя личная борьба. Мне просто хочется заниматься делом, к которому я питаю страсть, и выглядеть так, чтобы люди видели меня тем же человеком, которым вижу себя я». Также Хай заявляет, что отныне именует себя Алексом и говорит о себе в мужском роде.

Хай планирует сделать хирургическую коррекцию пола в Сан-Франциско.

Она стала учеником гондольера в 1996 году, однако много лет не могла пройти сертификацию. Президент Ассоциации гондольеров Венеции Роберто Луппи возражал против принятия немки в древнюю гильдию, 900 лет передававшую ремесло от отца к сыну. «По-моему, ей следовало сидеть дома и заботиться о семье», — заявлял он. В 2007 году Хай выиграла судебный процесс и официально стала первой женщиной, работающей частным гондольером в Венеции.

В 2009 году сообщалось, что Джорджия Босколо стала первой в истории Венеции сертифицированной женщиной-гондольером.