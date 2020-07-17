Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах

Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах. Видео с побережьем, переполненным людьми, опубликовано в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно пляж Мандарин в центре Адлера, на котором купаются и загорают сотни человек.

«Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются», — написал автор видео.

В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало «огромное количество туристов». «Сомнительное удовольствие», «Это не отдых. Мест свободных нет, и все лежат друг на друге», — отметили они.

Местные жители при этом добавили, что люди просто «не знают места»: по их словам, на пляжах на окраинах курорта пока свободнее, также людей гораздо меньше в Лазаревском, Геленджике и Кабардинке.

Ранее в сети появилось видео с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым в Сочи. На записи артист пожаловался на избыток туристов, отметив, что отдыхать на курорте ему все же нравится.