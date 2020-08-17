Раскрыты простые способы сэкономить на отдыхе в Абхазии

Российская туристка раскрыла простые способы сэкономить на отдыхе в Абхазии. Рекомендации приводятся в блоге «Апсны — Страна Души» на платформе «Яндекс. Дзен».

Как отметила автор блога, в первую очередь можно обойтись без лишних трат на дорогу. К примеру, трансфер из Адлера до места проживания будет стоить три-четыре тысячи рублей — тогда как можно доехать на маршрутке (30 рублей) или такси (100-200 рублей с человека) до границы, а оттуда добраться до отеля на общественном транспорте.

Маршрутка от станции Псоу, по словам россиянки, будет стоить от 100 до 400 рублей — в зависимости от того, в какой город республики нужен человеку.

«Брать такси от границы смысла вообще не вижу. В маршрутке доедете так же быстро, еще и весело. Представьте, полный салон людей, одурманенных чарующей Абхазией в предвкушении отдыха», — написала туристка.

По самой республике, добавила она, также можно передвигаться на общественном транспорте. Например, самостоятельно ездить на экскурсии, экономя на услугах гидов: местные красоты можно наблюдать и из окон маршруток.

«Ну, и конечно, ты сам распоряжаешься своим временем, гуляешь, где хочешь и сколько хочешь, никакой экскурсовод тебя не подгоняет», — отметила девушка, уточнив, что нужную информацию о достопримечательностях «всегда можно найти в интернете».

Также россиянка посоветовала жить в гостевых домах, поскольку цены у частников «на порядок ниже, чем в отелях, гостиницах и пансионатах». «Чем дальше от границы, тем дешевле», — пояснила автор блога.

Сэкономленные деньги, по ее словам, можно потратить на вкусную еду, подарки близким и местные вина.

Ранее сообщалось, что побывавшие в Абхазии россияне назвали ее преимущества перед курортами России. Главными оказались низкие цены и меньшее количество туристов: многие посчитали, что проводить отпуск на немноголюдных абхазских курортах в настоящее время более безопасно, нежели чем, к примеру, на кубанских, переполненных людьми.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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