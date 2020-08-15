В Абхазии обнаружили труп российской туристки

В Абхазии обнаружен труп российской туристки, пропавшей 12 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

Девушка упала с обрыва в реку Бзыбь во время поездки на квадроцикле, ее поиски заняли три дня. В операции участвовали водолазы МЧС Абхазии и волонтер. Последний обнаружил тело туристки в реке в 100 метрах от места аварии на глубине около четырех метров.

Сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга каталась на квадроцикле вместе с молодым человеком, который не справился с управлением. Сам он получил незначительные травмы.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. 8 августа стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих. Инфицированный турист вывезен на лечение в Россию.