В открывшейся для россиян Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов

Первый случай заражения коронавирусом среди отдыхающих выявлен в Абхазии. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте республиканского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию.

С начала пандемии COVID-19 в Абхазии зафиксировали 134 заразившихся. 38 из них выздоровели и трое скончались.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.