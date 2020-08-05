В Абхазии отели начали отказывать в брони после открытия для россиян

Отели Абхазии начали отказывать партнерам в приеме бронирований спустя несколько дней после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и открытия республики для российских туристов. Об этом пишет TourDom.ru.
Согласно данным портала, на ближайшие даты в поисковых системах туроператоров многие объекты размещения недоступны или предлагаются под запрос, без гарантии наличия мест. Эксперты туротрасли сообщают, что гостиницы находятся в так называемом техническом стопе.
Как объяснил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, сложившаяся ситуация не связана с загруженностью — многие объекты по-прежнему не готовы к приему постояльцев из-за неожиданного открытия границы с Россией и резкого роста турпотока. В результате руководство некоторых из них приняло решение полностью пропустить сезон.
«Мы уже много раз заявляли, что после открытия границы на раскачку понадобится одна-две недели, чтобы турпоток стабилизировался», — объяснила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. По ее подсчетам, с началом туристического сезона «застигнутыми врасплох» и не готовыми к работе оказались максимум десять процентов отелей республики.
4 августа сообщалось, что на курортах Абхазии установилась «определенная неразбериха» из-за стремительного открытия границы с Россией и резкого роста туристического потока. При этом пока нет ясности в ценовом прогнозе на абхазских курортах, хотя предполагается, что они помогут разгрузить южные курорты России.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Границу уже свободно пересекают пешеходы и транспорт, все ограничения сняты.