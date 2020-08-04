Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе России и Абхазии, которая образовалась после того, как были сняты введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения. Запись была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас».

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Отмечается, что на въезд в республику очередь небольшая. Однако желающие попасть из Абхазии в Россию стоят в очереди по несколько часов. В частности, на опубликованных кадрах запечатлены те, кто уже пересек границу, но еще не оформил временный ввоз.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С этого дня туристы смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Границу уже свободно пересекают пешеходы и транспорт, все ограничения сняты.