Стало известно о неразберихе на курортах Абхазии после открытия границы

На курортах Абхазии установилась «определенная неразбериха» из-за стремительного открытия границы с Россией, снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и резкого роста туристического потока. Об этом пишет TourDom.ru

«По нашим прогнозам, все отели, которые откроются, получат 100 процентов загрузки, спрос очень высокий, скачок продаж был просто гигантский», — отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Согласно его данным, в настоящее время в Абхазии работает ограниченное количество гостиниц — многие объекты размещения оказались не готовы к внезапному открытию страны для отдыхающих, и им требуется как минимум неделя на перезапуск, набор персонала и закупку дезинфицирующих средств.

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При этом пока нет ясности в ценовом прогнозе на абхазских курортах, хотя предполагается, что они помогут разгрузить южные курорты России. «Вопрос цен еще может возникнуть, но пока никто не рвется их поднимать. Отелям и без того сейчас есть чем заняться. Сезон почти упущен, и надо успеть "собрать" оставшихся туристов. Не факт, что на них не захотят заработать», — подчеркнул эксперт.

Собеседник портала также отметил, что, вероятно, курортный сезон в Абхазии в текущем году может быть продлен практически до октября — по словам Ромашкина, на курортах республики он длиннее на несколько недель, чем, к примеру, в Сочи, так как там теплее.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе России и Абхазии, образовавшаяся после того, как были сняты введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Границу уже свободно пересекают пешеходы и транспорт, все ограничения сняты.

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