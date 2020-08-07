Ринувшиеся в Абхазию россияне поделились первыми впечатлениями от отдыха

Российские туристы, в числе первых ринувшиеся в Абхазию после открытия границы с Россией, поделились впечатлениями от отдыха в республике. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале «Sputnik Абхазия».

По словам Анастасии из Краснодара, изначально она намеревалась отправиться в горы на Архыз, однако узнав о возможности поехать на абхазские курорты, «в один час» заново собрала чемодан. «Мне нравится, как все реагируют: "О-о, туристы, молодцы!" То есть все прямо нас рады видеть», — заметила она.

Не менее спонтанной оказалась поездка в Абхазию для жительницы Санкт-Петербурга Алены. «Мы были в походе, в Кавказских горах, и увидели, что открылись границы 1 августа. На следующий день мы уже были у вас», — рассказала туристка.

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Станислав из Йошкар-Олы сообщил, что готовился к поездке в республику заранее, чтобы на месяц оставить дочь у бабушки — билеты на курорт были куплены еще в феврале, однако поездка не состоялась из-за вспышки COVID-19 и введенного на ее фоне режима самоизоляции. «Слава богу, сейчас все изменилось, и мы прилетели буквально вчера», — заключил собеседник канала.

7 августа руководитель туркомпании абхазского направления Сергей Косилов объяснил ажиотажный спрос россиян к открывшей границу стране. По его словам, популярность республики объясняется тем, что у россиян осталось «мало времени на отдых»: два месяца, август и сентябрь, вместо четырех.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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