В Абхазии объяснили ажиотажный спрос россиян на местные курорты

Руководитель туркомпании абхазского направления объяснил ажиотажный спрос россиян к открывшей границу стране. Своими наблюдениями Сергей Косилов поделился со «Sputnik Абхазия».

Как отметил Косилов, популярность республики объясняется тем, что у россиян осталось «мало времени на отдых»: два месяца, август и сентябрь, вместо четырех.

«Все те, кто хотел, вынуждены формировать свои отпускные даты и вклиниваться в абхазский сегмент рынка, покупать абхазские туры, чтобы успеть отдохнуть. Сейчас спрос на Абхазию больше, но это связано с ситуацией», — сказал он.

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Также, по словам эксперта, свою роль играет и то, что Абхазия считается «самым экономичным регионом» — даже по сравнению с Сочи и Крымом. «Экскурсии, питание чуть подешевле, в целом и туры тоже — получается более экономичный отдых», — отметил Косилов.

Он добавил, что в дальнейшем поток туристов в Абхазию спадет и останется «на уровне 2018-2019 годов».

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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