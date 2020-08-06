Раскрыта реальная обстановка на границе России и Абхазии

В Абхазии дали советы россиянам, отправляющимся в республику на машине. Рекомендации приводятся в Telegram-канале «Sputnik Абхазия».

В частности, авторы канала раскрыли реальную обстановку на границе между странами: они отметили, что больше всего людей и машин на КПП собирается утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 22:00, потому туристам лучше прибывать в другое время.

«За последние сутки в оба направления пересекли границу в общей сложности 30 тысяч человек и более 5,5 тысячи машин. На проверку документов одного человека в среднем уходит от трех до пяти минут», — отмечается в сообщении.

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Также россиянам напомнили, что пересечь границу можно только при наличии действительных документов, а в случае, если у гражданина остались вопросы, он может обратиться в пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе России и Абхазии. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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