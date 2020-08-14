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Ринувшиеся в Абхазию россияне назвали ее преимущество перед курортами России

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российские туристы, массово ринувшиеся в Абхазию после открытия границы, назвали преимущество республики перед отдыхом на территории России в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Кавказский Узел».

В частности, большинство из них считают, что проводить отпуск на немноголюдных абхазских курортах в настоящее время более безопасно, нежели чем, к примеру, на кубанских, переполненных людьми.

«В Сочи переполнены магазины, пляжи, туристические объекты. Здесь, в Гагре, тишина и покой, даже на центральном пляже народу немного. Кафе пустые, часто обедаем только мы с семьей», — рассказала Юлия Бородина из Пскова, которая уже посетила отечественный курорт, но предпочтение отдала абхазскому.

Аналогичным мнением поделилась московская туристка Оксана Богданова, которая отдыхает с семьей в Сухуме — по ее словам, они решились на поездку, так как «заболеваемость в Абхазии низкая, а туристов там не так много».

«Мы сначала приехали в Сочи — вот там нам стало страшно. Везде толпы народу, а носить маски на жаре невозможно. В Сухуме малолюдно, есть возможность соблюдать социальную дистанцию», — объяснила отдыхающая, подчеркнув, что в гостинице, где она живет, регулярно проводится уборка с применением дезинфицирующих средств.

Путешественник из Иркутска Илья Гуличев также заметил, что решил отдохнуть в Абхазии, поскольку там нет большого скопления людей, однако заметил, что в республике должным образом не контролируется соблюдение мер безопасности. «Смутило, что на границе нет никакого контроля: никто не замеряет температуру, не требует справку о тесте на коронавирус», — добавил он.

13 августа российская журналистка, которая недавно вернулась из открывшейся для туристов Абхазии, порассуждала о том, следует ли побывавшим в республике отдыхающим по прибытии на родину сдавать тест на коронавирус. По ее словам, россияне, которые провели отпуск на абхазских курортах, по возвращении попадают в так называемый «ковидный вакуум» и не понимают, обязаны ли проверять наличие инфекции в организме и чем им грозит отсутствие своевременной диагностики.

О первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих в Абхазии стало известно в субботу, 8 августа. В республиканском Минздраве уточнили, что инфицированный турист вывезен на лечение в Россию. Всего, согласно последним данным, с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 134 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 38 выздоровевших пациентов, трое носителей инфекции скончались.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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