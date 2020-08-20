Раскрыта правда о питании туристов на курортах России, Абхазии и Турции

В российских турагентствах раскрыли правду о питании туристов на курортах России, Абхазии и Турции. Подробности исследования передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отметили представители турагентств, на всех курортах, кроме Абхазии, туристам будет дешевле питаться в отеле, выбирая систему отдыха «все включено». По этой причине, пояснили они, в подобных гостиницах «всегда высокая загрузка».

«Из года в год кочует миф о том, что питаться самостоятельно на тех же курортах Краснодарского края дешевле, чем в отеле. Поэтому многие выбирают тип питания "завтраки". На самом деле, полноценное питание в гостинице в любом случае обойдется дешевле», — сказал генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В Абхазии, отметил директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, туристы могут бюджетно питаться и в кафе, поэтому для них выгодным будет тип питания и «завтраки», и «без питания».

«Но, опять же, если речь идет о семьях с детьми, то они и в Абхазии, как правило, выбирают "полный пансион"», — добавил он.

По словам экспертов, чаще всего стандартам «все включено» и «ультра все включено» отдают предпочтение россияне, отдыхающие в Турции — там такой тип питания предпочитают 97 процентов туристов. Оставшиеся 3 процента составляют люди, которым «важно распоряжаться временем по своему усмотрению без привязки к отелю».

В России отдых по системе all inclusive выбирают до 25 процентов туристов. В целом, по данным аналитиков, самыми популярными остаются системы питания «завтрак» и «без питания».

Ранее российские эксперты проанализировали разницу в ценах на отдых в России и Турции и пришли к выводу, что зарубежные курорты дешевле отечественных. Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции для туристов выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.

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