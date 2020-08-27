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Отдохнувшим в Абхазии россиянам разъяснили правила возвращения на родину

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российским туристам, которые отправились в Абхазию после открытия наземной границы, разъяснили правила возвращения на родину. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо Роспотребнадзора, составленное по запросу АТОР.

Так, согласно тексту письма, побывавшим в Абхазии россиянам не придется в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус в течение 72 часов по приезде домой, также им не нужно загружать тест в форму на портале Госуслуг.

Как сообщают эксперты, ранее было непонятно, требуется ли россиянам проходить ПЦР-тест, поскольку Россия и Абхазия с 1 августа восстановили пешее и автомобильное транспортное сообщение, но не воздушное.

Ранее в августе российские туристы, ринувшиеся в Абхазию после открытия границ, поделились впечатлениями от отдыха на местных курортах во время пандемии коронавируса. По словам путешественницы из Сочи, на абхазских пляжах гораздо меньше людей, чем на побережье в Краснодарском крае, и «совсем другая атмосфера».

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