Российская туристка сравнила отдых в Крыму и Сочи во время бархатного сезона

Российская туристка сравнила преимущества отдыха в Сочи и Крыму во время бархатного сезона. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Веселая путешественница» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила девушка, основной причиной поехать в Сочи может быть транспортная доступность — добраться туда «проще, быстрее и дешевле».

«В Сочи из Москвы в оба конца вы можете добраться на самолете всего за четыре тысячи рублей», — написала туристка, добавив, что по прилете в аэропорт Адлера человек сразу оказывается «возле моря с обилием гостиниц», тогда как из Симферополя, находящегося в центре полуострова, ему еще предстоит добраться до побережья.

«В то же время аренда жилья, проезд в общественном транспорте и экскурсии будут дешевле именно в Крыму. С точки зрения исторических достопримечательностей выигрывает тот же Крым. Он может похвастаться большим количеством музеев, крепостей и других архитектурных творений», — отметила путешественница.

Сравнивая пляжи, она посоветовала любителям песчаных отправляться в Крым, поскольку в Сочи и его окрестностях есть только галечные.

«Если вы собираетесь отдохнуть несколько дней — смело выбирайте Сочи. Экономия на билетах будет более значима, чем разница в аренде жилья, стоимости проезда и прочего. Но тем, кто желает отправиться на курорт не менее чем на неделю, стоит поехать в Крым», — подытожила автор блога.

Ранее стало известно, что бархатный сезон на российских курортах наступит в середине сентября и продлится до начала октября. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд — по словам эксперта, сейчас температура морской воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем — около 30 градусов.

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