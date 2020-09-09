Названы сроки наступления бархатного сезона на российских курортах

Бархатный сезон на российских курортах наступит в середине сентября и продлится до начала октября. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, сейчас на курортах России температура воды составляет 24-26 градусов тепла, температура воздуха днем — около 30 градусов. «Конечно же, это не бархатный сезон, а продолжение хорошего лета», — сказал Вильфанд.

Ранее туроператоры сообщили о том, что россияне во время пандемии коронавируса массово ринулись в Крым на бархатный сезон — продажи по указанному направлению на сентябрь закрыты на 80 процентов. В настоящее время спрос на осеннее размещение на полуострове опережает прошлогодние показатели на 30 процентов.