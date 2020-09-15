Еще одна страна открыла границу с Россией

Южная Осетия открыла границу с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«После 23.59 14 сентября возобновляется пересечение государственной границы Южной Осетии и России в обычном режиме», — говорится в сообщении.

3 сентября Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Ранее сообщалось, что Южная Осетия решила открыть границу с Россией с 15 сентября. Президент республики Анатолий Бибилов заявил, что при этом следует учитывать и возможные риски. Он поручил министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов и быть готовым к приему больных. Также с 1 сентября границы для граждан России открыла Молдавия.

C 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Сначала полеты выполняли только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В список затем попали Новосибирск, Калининград и Казань. В первую очередь Россия возобновила перелеты с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией.