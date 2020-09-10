Россия откроет границу с Южной Осетией, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по итогам заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

«Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — отмечает оперштаб.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия решила открыть границу с Россией с 15 сентября. Президент республики Анатолий Бибилов заявил, что при этом следует учитывать и возможные риски. Он поручил министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов и быть готовым к приему больных. Также с 1 сентября границы для граждан России открыла Молдавия.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией.