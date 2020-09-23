Британцы отвлеклись от коронавируса благодаря урчащему животу Джонсона

В обращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона местные СМИ и население привлекли внимание не его слова о борьбе с коронавирусом, а урчащий живот. На кадрах, которые публикует The Sun в Twitter, слышны посторонние звуки.

На видео британский премьер призывает британцев соблюдать дисциплину и верить в то, что «великие дни скоро настанут». Однако на фоне постоянно слышно урчание желудка, на что и обратил внимание таблоид.

Некоторые посмеялись над Джонсоном: одна пользовательница Twitter предположила, что урчание живота премьера схоже с растущим носом Пиноккио — и то, и другое происходит, когда они врут. Однако другие пользователи раскритиковали журналистов за то, что те решили обратить внимание на столь незначительный факт. Вместо этого, считают британцы, таблоиду следует сконцентрироваться на словах Джонсона.

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