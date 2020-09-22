В Британии объявили новые карантинные правила на полгода

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых карантинных правилах, которые будут действовать ближайшие полгода. Об этом сообщает Reuters.

«Коронавирус будет распространяться быстрее по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас», — сказал глава британского правительства.

Джонсон призвал всех тех, кто может работать из дома, прекратить ходить в офисы. Кроме того, в публичных местах теперь всегда нужно носить маски, за несоблюдение этого правила увеличен штраф до 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Отдельные меры призваны ограничить число людей на свадьбах — до 15 человек. При этом в случае если с контролем за мерами не справится полиция, власти смогут прибегнуть к помощи армии.

18 сентября британский Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией, и допустил, что власти могут снова ввести национальный карантин. Отмечалось, что за сутки с 17 на 18 сентября прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании стал рекордным с 8 мая.

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