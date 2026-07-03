Дмитриев: Деиндустриализация в Германии началась с атаки на «Северный поток»

Cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил, с чего начался процесс деиндустриализации и экономического спада в Германии. Свою точку зрения он высказал в социальной сети X.

Как полагает Дмитриев, старт этому процессу положили террористические атаки на газопровод «Северный поток», который мог обеспечивать немецкую экономику дешевым энергоносителем.

Ранее член партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, в этом вопросе не может быть компромиссов.

В свою очередь, прокуратура Германии уже официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на «Северных потоках».