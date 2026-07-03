В России допустили возможность ударов по военным заводам стран НАТО

Военный эксперт Кнутов: Россия ударит по заводам НАТО в случае эскалации конфликта

Если в конфликте между Россией и странами НАТО произойдет эскалация, то заводы в Германии и Румынии, которые предназначены для передачи вооружения Украине, будут уничтожены. Так о возможности ударов по предприятиям европейских государств высказался военный эксперт Юрий Кнутов, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Кнутова, заводы по производству ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут начать работать на территории Германии и Румынии уже в ближайшие годы. Он не исключил, что если между странами и Москвой произойдет эскалация конфликта, Россия начнет наносить удары по этим предприятиям.

«Пока, во всяком случае, считают, что нет. Я думаю, что если будет обострение, то полетят и туда», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок призвал армию России наносить удары по европейским заводам и складам, которые предназначены для производства и передачи вооружения Украине. Журналист подчеркивал, что склады, которые лидеры стран Европы используют для снабжения Киева оружием, должны взрываться и гореть.

В апреле Минобороны России раскрыло адреса европейских предприятий, которые производят беспилотники для ударов по российским территориям. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса десяти заводов в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующие для дронов.