В России потребовали возбудить уголовное дело против бывшего депутата Госдумы

В Москве требуют возбудить дело против экс-депутата Госдумы Гудкова

В Москве требуют возбудить дело против экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным ведомства, Гудков дважды подвергался административному наказанию за нарушение порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента.

С февраля 2026 года он находится за пределами России, в нарушение порядка продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков (признаны в России иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов.