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11:02, 3 июля 2026Авто

Названы китайские марки с долгими поставками автозапчастей в Россию

К машинам Changan, Zeekr, FAW, BYD, BAW и некоторым Dongfeng запчасти могут идти месяцами
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В настоящее время главные трудности с автозапчастями в России относятся к китайским маркам, машины которых попадают в страну по каналам параллельного импорта. Такую информацию «Газете.Ru» предоставили представители пресс-службы сети автосервисов Fit Service.

В компании пояснили, что для массовых китайских производителей, таких как Chery, Haval, Geely и другие, востребованные позиции обычно закрываются в приемлемые сроки. «Дефицит носит точечный характер — главным образом по крупным кузовным деталям и редким узлам», — подчеркнули специалисты.

Наиболее остро дефицит ощущается для марок, ввозимых по схемам параллельного импорта, — Changan, Zeekr, FAW, BYD, BAW и отдельных версий Dongfeng. Доставка кузовных деталей, оптики, электронных блоков управления или компонентов интерьера может затянуться до пяти месяцев. Причины кроются не только в усложненной логистике. Отсутствие профессиональных каталогов запчастей и грамотной складской программы с учетом конкретных моделей усугубляют проблему.

Ранее стало известно, что Geely, Lada и Kia возглавили список отзывных кампаний в первой половине 2026 года в России. В целом за шесть месяцев было объявлено восемь отзывных кампаний, охвативших 153 280 грузовых и легковых транспортных средств. Также в список попали марки FAW, Subaru, Shacman и Foton.

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