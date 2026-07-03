Раскрыта судьба шпионившего за правоохранителями в российском регионе мужчины

Шпионивший за правоохранителями в Крыму мужчина получил 18 лет колонии

Верховный суд Крыма приговорил шпионившего за правоохранителями региона жителя Ялты к 18 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина признан виновным по статье о государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год и 10 месяцев.

Как установил суд, фигурант являлся противником проведения специальной военной операции. Летом 2024 года он вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины. По его заданию он снимал на установленную в машине камеру места дислокации личного состава правоохранительного органа. Эти данные он отправил представителю иностранного государства.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала двух украинских агентов, готовивших радиоуправляемую бомбу.