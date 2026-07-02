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10:01, 2 июля 2026Силовые структуры

ФСБ разоблачила двух украинских агентов с радиоуправляемой бомбой

В Крыму ФСБ задержала готовивших радиоуправляемую бомбу украинских агентов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму ФСБ задержала двух украинских агентов, готовивших радиоуправляемую бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты — россияне 1968 и 1986 годов рождения. Они причастны к сотрудничеству с украинскими спецслужбами для нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и статьи 275 УК РФ («Государственная измена»). Они арестованы и активно сотрудничают со следствием, а также дают признательные показания.

По данным правоохранителей, подозреваемые собирали и пересылали куратору информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Вооруженных сил России критически важной инфраструктуры и передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Для общения с куратором они использовали мессенджер Telegram.

Как сообщает спецслужба России, задержанные получали от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограмм, которые изъяли у них в ходе обыска.

Ранее сообщалось, что в Республике Ингушетия трех россиян признали виновными в подготовке теракта в городе Сунжа.

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