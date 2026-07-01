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Силовые структуры
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15:21, 1 июля 2026Силовые структуры

Трое россиян получили сроки за подготовку теракта и нападение на силовиков

В Ингушетии трем террористам дали сроки за подготовку нападения на силовиков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Республике Ингушетия трех россиян признали виновными в подготовке теракта в городе Сунжа. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2024 года трое мужчин вступили в ряды запрещенной в России террористической организации и стали готовить взрыв в городе Сунжа. Кроме того, в их планы входило нападение на сотрудников правоохранительных органов. Для диверсии и расправы с силовиками осужденные купили автоматы и взрывчатку, которую хранили в тайнике.

Осуществлению теракта помешало задержание сотрудниками ФСБ. По решению суда одному террористу дали 16 лет, второму — 8, в отношении третьего были приняты принудительные меры медицинского характера.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам заключения Илью Сапрунова по делу о подготовке к теракту на железной дороге.

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