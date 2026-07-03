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11:01, 3 июля 2026Экономика

В России предложили ограничить скорость электросамокатов до пешеходной

Депутат Буцкая предложила ограничить скорость движения электросамокатов до пешеходной
Виктория Клабукова

Фото: NikaStar / Shutterstock / Fotodom

В России призвали ограничить скорость электросамокатов при движении по тротуару до пешеходной. С соответствующим предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее цитирует ТАСС.

По мнению депутата, водителей электросамокатов необходимо обязать соблюдать скорость в пределах 5-6 километров в час в местах, где отсутствует возможность движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) иначе как по тротуару. Такая скорость сопоставима со средней скоростью пешехода. Свою инициативу парламентарий объясняет соображениями безопасности.

Ранее сообщалось, что с начала года число аварий с участием электросамокатов в России выросло на 32 процента, до 1,16 тысячи. Всего за пять месяцев в результате таких ДТП лишились жизни 11 человек и пострадали 1,23 тысячи. Причиной большинства аварий становились нарушения правил дорожного движения водителями СИМ.

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