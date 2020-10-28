В Евросоюзе назвали сценарий гибели миллионов людей при борьбе с коронавирусом

Cтавка на выработку коллективного иммунитета от коронавируса привела бы к гибели миллионов людей, решением является только вакцина. О таком негативном сценарии рассказал советник главы Еврокомиссии Петер Пиот, передает ТАСС.

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«Расчет на выработку коллективного иммунитета от коронавируса потребовал бы огромных жертв и длительного времени, погибли бы миллионы людей. Единственный свет в конце туннеля — разработка эффективной вакцины», — сказал представитель Евросоюза о борьбе с COVID-19. Пиот также назвал позитивным моментом во второй волне снизившуюся по сравнению с весной в два раза смертность. Это происходит из-за того, что медики теперь лучше представляют, как бороться с болезнью.

Ранее сообщалось, что власти Испании и Италии ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Правительство Испании одобрило введение комендантского часа — ограничения на перемещения людей, за исключением особенных причин, вводят с 23 часов до 6 утра. В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о закрытии в стране с 26 октября до 24 ноября спортзалов, общественных бассейнов, кинотеатров и театров.

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