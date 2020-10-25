Глава «Аэрофлота» назвал возможную дату возобновления полетов в Европу

Гендиректор российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал возможную дату возобновления полетов в Европу и увеличения числа международных рейсов. В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения», который покажут на канале «Россия 1» вечером 25 октября, он выразил надежду на то, что это произойдет в конце зимы, сообщает ТАСС.

«Закрыть страну на карантин сейчас мало кто решается. Почему? Потому что второй удар будет по экономике. Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы там, февраль-март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе», — сказал глава «Аэрофлота».

В августе Савельев заявлял, что перелеты из России в страны Евросоюза могут возобновиться до конца 2020 года. Он отметил, что раз в две недели Евросоюз пересматривает список стран, гражданам которых разрешен въезд на их территорию во время пандемии коронавируса, и есть надежда, что Россия окажется в них до конца года.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания.